أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 193 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 193، الصادر في 31 أغسطس 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الطيران المدني ووزارة السياحة والآثار.

-قرارات وزارة العدل بإنشاء وتنظيم عمل مكاتب المساعدة القانونية العمالية بالمحاكم الابتدائية. وإنشاء فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة. وتعليق العمل بفرع توثيق العلمين الجديدة، التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بمرسى مطروح والمنشأ بالقرار الوزارى رقم 7087 لسنة 2018، وذلك لحين الانتهاء من رفع كفاءته.

-وقرارات وزارة الداخلية بالأذن لـ 105 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. وإبعاد علاء زكريا الحايك، سوري الجنسية، وشايع محمد محمد سرى، بمني الجنسية، واثنين من أزوبكستان من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

-وقرار وزارة الطيران المدنى بشأن استبدال بنصى المادتين (٦،٧) من النظام الألساسى للشركة القابضة لمصر للطيران الصادر بقرار وزير الطيران المدنى رقم ٥٣٠ لسنة ٢٠٠٢، والمعدل بقرارات وزير الطيران المدنى أرقام ٨٧٤ لسنة ۲۰۲۱، ٤۷۸، ١٢٥٠ لسنة 2003.

-وقرار وزارة السياحة والآثار بإخضاع المسطح البالغ مساحته (5 ف، 5 ط، 12س) بناحية حوش عيسى بالقطعة رقم (131) بحوض البحر والغريق والمقطع نمرة (6) بمحافظة البحيرة، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

