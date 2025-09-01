الإثنين 01 سبتمبر 2025
أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 194 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الإسكان شريف
وزير الإسكان شريف الشربيني، فيتو

نشرت  جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 194، الصادر في أول سبتمبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة القليوبية، ومحافظة الغربية، ومحافظة البحر الأحمر، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة الدواء المصرية.
-قرار وزارة الإسكان والمرافق، بشأن إضافة عقارين في قرية الشواشنة لسجلات التراث المعماري بمحافظة الفيوم. 
قرار محافظة القليوبية بانقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع وتعبئة وتغليف وتوريد المواد الغذائية. وانقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بقرنفيل مركز القناطر الخيرية. وانقضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية للبرمجيات بالقليوبية. والموافقة على إلغاء شارع عرضي بحوض البحاير المعتمد بالمخطط التفصيلي.
-وقرار محافظة البحر الأحمر بالموافقة على اعتماد مشروع التقسيم لقطعة الأرض بتقسيم أراضي الجمعيات بمدينة الغردقة.
-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية باستبدال بنصي المادة (7/4) من الباب الثالث العضوية بصندوق والمادة (10/أ/1) من الباب الرابع المزايا التأمينية.
-وقرارات هيئة الدواء المصرية بإلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي "توب فارم أنكوربوريشن" ومخزون العينات التابع له. وإلغاء ترخيص إنشاء المكتب العلمي "نوفيل فارما للتجارة والتوريدات" ومخزن العينات التابع له.

 


 

