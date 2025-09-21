الداخلية تعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور بشأن الحصول على الرخصة

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 210 (تابع)، الصادر في 21 سبتمبر 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 1741 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

وجاء في المادة الأولى لقرار وزارة الداخلية "يستبدل بنص المادتين (259/ الفقرة الأولى، 261) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، النصان الآتيان: (مادة 259 /فقرة أولى):

"تثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول علـى إحدى رخص القيادة الواردة فى البنود (2، 3، 4، 6، 8) من المادة (34) من القانون بقرار من القومسيون الطبى المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، يحدد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة والخلو من المواد المخدرة والأمراض الـصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع، كما يحدد القدرة على قيـادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار، مع إثبات نوع فصيلة الدم".

وفي (مادة 261): "يختص القومسيون الطبي بالمحافظة والمراكز الطبية التى تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، بتوقيع الكشف الطبى على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة فى البنود (2، 3، 4، 6، 8، 11، 12) من المادة (34) من القانون وبإعادة الكشف الطبى عليه، ويسقط قرار القومسيون أو المركز الطبى إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يومًا من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيًا".ويضاف بند فرعى (د) إلى البند (3) من المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصه الآتى: "(د) شهادة تثبت عدم تعاطى المواد المخدرة صـادرة مـن القومـسيون الطبى المختص أو أى من المراكز الطبية التى تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية".





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.