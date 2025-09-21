الأحد 21 سبتمبر 2025
الداخلية تعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور بشأن الحصول على الرخصة

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 210 (تابع)، الصادر في 21 سبتمبر 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 1741 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
وجاء في المادة الأولى لقرار وزارة الداخلية "يستبدل بنص المادتين (259/ الفقرة الأولى، 261) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، النصان الآتيان: (مادة 259 /فقرة أولى):
"تثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول علـى إحدى رخص القيادة الواردة فى البنود (2، 3، 4، 6، 8) من المادة (34) من القانون بقرار من القومسيون الطبى المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، يحدد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة والخلو من المواد المخدرة والأمراض الـصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع، كما يحدد القدرة على قيـادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار، مع إثبات نوع فصيلة الدم".


وفي (مادة 261): "يختص القومسيون الطبي بالمحافظة والمراكز الطبية التى تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، بتوقيع الكشف الطبى على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة فى البنود (2، 3، 4، 6، 8، 11، 12) من المادة (34) من القانون وبإعادة الكشف الطبى عليه، ويسقط قرار القومسيون أو المركز الطبى إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يومًا من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيًا".  
ويضاف بند فرعى (د) إلى البند (3) من المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، نصه الآتى: "(د) شهادة تثبت عدم تعاطى المواد المخدرة صـادرة مـن القومـسيون الطبى المختص أو أى من المراكز الطبية التى تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية".

 


 

المرور: تحرير 924 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 36 سيارة ودراجة نارية

دماء على الأسفلت.. هل فشلت الدولة في وقف نزيف الطرق؟ البرلمان عدّل قانون المرور.. شدد العقوبات المفروضة على السير المخالف وتعاطي المخدرات أثناء القيادة.. وخبراء: هناك فجوة بين التشريع والتنفيذ

