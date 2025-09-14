أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 204 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 204، الصادر في 14 سبتمبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق، والهيئة العامة للرقابة المالية.

-قرارات وزارة الإسكان والمرافق، بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 51359 متر مربع ضمن قطعة الأرض بمساحة 84791 متر مربع، بما يعادل 20٫18 فدان بمنطقة الجفيرة بمركز الضبعة بالساحل الشمالى الغربى المخصصة لشركة بالما دى مايوركا لإقامة مشروع سياحى.

وقرار الإسكان باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3) بمساحة 8٫08 فدان بما يعادل 33938٫24م2، الكائنة بقطاع اللوتس- بامتداد مدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للسادة سبرنت للاستثمار العقارى (ش.ذ.م.م) لإقامة مشروع عمرانى مختلط.

-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية ، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية الطب البيطرى بأسيوط.





