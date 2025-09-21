الأحد 21 سبتمبر 2025
محافظ الإسكندرية يفتتح مدرسة الشهيد أحمد شيبوب بعد تطويرها

افتتح الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، مدرسة "الشهيد أحمد حمدي شيبوب" الابتدائية، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والصيانة الشاملة التي جرت بالتعاون مع شركة أوراسكوم للإنشاءات ومؤسسة "علّمني".

وتم تجهيز المدرسة بأحدث الوسائل التعليمية الحديثة، لتستوعب نحو 4000 طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية، بما يضمن بيئة تعليمية متكاملة تواكب تطلعات الدولة في تطوير المنظومة التعليمية.

وفي مستهل جولته التفقدية، هنّأ المحافظ أبناءه وبناته الطلاب بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 2025/ 2026، مؤكدًا أن كافة أجهزة الدولة استعدت مبكرًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030".

وأشار الفريق أحمد خالد إلى أن مدرسة "الشهيد أحمد شيبوب" تمثل نموذجًا حيًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث ساهم في إنجاز المشروع كل من شركة أوراسكوم للإنشاءات، ومؤسسة "علّمني"، إلى جانب الهيئة القومية للأنفاق، ومديرية التربية والتعليم، ومحافظة الإسكندرية، في إطار شراكة فعّالة تهدف إلى تطوير التعليم وخدمة المجتمع.

وأوضح المحافظ أن المشروعات القومية الكبرى لم تعد تقتصر على تطوير البنية التحتية فقط، بل باتت تركز أيضًا على تحسين جودة التعليم والنهوض بالخدمات المجتمعية، مشيرًا إلى أن افتتاح هذه المدرسة يُعد نموذجًا واضحًا لهذا النهج المتكامل.

وفي سياق متصل، تطرق المحافظ إلى مستجدات مشروع مترو أبو قير الجاري تنفيذه حاليًا، مشيرًا إلى أنه سيساهم في نقل نحو 80 ألف راكب في الساعة، مما يخفف من الازدحام المروري ويُحدث نقلة نوعية في قطاع النقل داخل المحافظة. كما أضاف أن مشروع المترو، إلى جانب خطة تطوير ترام الإسكندرية، يعكسان رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية الذكية وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمته، أكد الفريق أحمد خالد أن ما تشهده محافظة الإسكندرية حاليًا من إنجازات في قطاعات التعليم، والنقل، والصحة، يعكس التزام الدولة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، بالعمل المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل، مشيرًا إلى أن الإسكندرية على أعتاب مرحلة جديدة من التنمية والنهضة الشاملة، تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين بشكل ملموس.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الدكتور طارق أمين، مدير قطاع الأعمال بشركة أوراسكوم للإنشاءات، وهبة إسكندر مدير تطوير الأعمال المؤسسية بشركة أوراسكوم، وكرستين صفوت المدير التنفيذي لمؤسسة علمني.

