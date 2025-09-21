رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 مكرر (أ)، الصادر في 14 سبتمبر 2025، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وإضافة بند جديد لاختصاصات وحـدة تخطـيط الطاقـة، وإلغاء قرار لرئيس مجلس الـوزراء.

-قرار رئيس الوزراء رقم 3254 لسنة 2025، بشأن بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، حيث يتم الاستبدال بنصوص المواد (167، 168، 169، 171، 171 مكررًا) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

ونصت المادة (167): على منح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية الصيدلة التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية: (أولًا: الدرجات العلمية:

١ -درجة بكالوريوس الصيدلة فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

٢ -درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية فى أحد فروع التخصص المبينـة فى اللائحة الداخلية)

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3255 لسنة 2025، بإضافة بند جديد برقم (9) إلى اختصاصات وحـدة تخطـيط الطاقـة الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3715 لسنة 2024 ونصه الآتى: ٩ -التخطيط الاستراتيجي لكفاءة استخدامات الطاقة"

-وقرار رئيس الوزراء رقم 3274 لسنة 2025، بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم 3399 لـسنة 2016، وتعود الأرض إلى أصلها كأملاك دولة خاصة مملوكة للمحافظة.

وكانت المادة 3399 لسنة 2025، أقضي بتخـصيص قطعـة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1906 متر مربع، بشارع كورنيش النيل أمام نادى التجـديف والرياضات المائية بمدينة أسوان بمحافظة أسوان، بالمجان، لصالح مديرية الـشباب والرياضة المقام عليها حمام سباحة.





