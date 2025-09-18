ضبط 324 مخالفة تموينية متنوعة خلال أسبوع في قنا

شنت مديرية التموين بمحافظة قنا حملات موسعة لضبط المخالفات التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

توافر السلع الأساسية بقنا

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين في قنا: إن الوزير شدد على متابعة الأسواق والمخابز بجميع المحافظات لضمان توافر السلع الأساسية وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

كما وجّه محافظ قنا بتكثيف الحملات التموينية بمختلف المراكز والقرى لمواجهة أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال مع تطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات شملت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحال التجارية، ومخازن السلع، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع “جمعيتي” بمختلف مراكز المحافظة، وأسفرت عن تحرير 324 محضرًا متنوعًا، أبرزها 213 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار،36 محضرًا لعدم الاحتفاظ بالفواتير، 12 محضر تاجر تمويني ومخابز ومشروع جمعيتي مغلق، 9 ذبح خارج المجازر الحكومية، 2 عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية، 9 محضر سلع منتهية الصلاحية، 3 سلع مجهولة المصدر، 2 محضر تصرف في كمية 12.5 طن سكر تمويني، 6 محضر لبيع أزيد من السعر ومشروع جمعيتي لعدم إعلانها عن المقررات التموينية ،5 محضرًا لإدارة وتشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص، 5 محاضر لنقص وزن ، 3 تقارير مخابز مواصفات، 5 عدم وجود ميزان وقائمة تشغيل، 5 عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، 7 عدم نظافة أدوات العجن، 2 عدم حمل شهادة صحية.

وأكد القط استمرار الحملات الرقابية اليومية لمتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، مشددًا على أن الدولة حريصة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال متابعة دقيقة لكافة المنافذ التموينية والأسواق.

