انتشال جثة طفل 3 سنوات لقي مصرعه غرقا في ترعة بـ قنا

لقي صغير مصرعه، اليوم السبت، غرقًا داخل ترعة خلال اللهو أمام منزلهم في نجع عزوز، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو.

تفاصيل الواقعة بقنا

 البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بمصرع صغير غرقًا داخل ترعة في نجع عزوز مركز دشنا.

وبعد الفحص تبين مصرع م.ب، يبلغ من العمر 3 سنوات غرقًا داخل ترعة خلال اللهو أمام منزلهم سقط ولقي مصرعه، في نجع عزوز مركز دشنا.

تم انتشال جثة الصغير ونقله إلى مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

