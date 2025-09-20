السبت 20 سبتمبر 2025
مصرع تاجري مخدرات في قنا خلال مواجهة مع قوات الأمن

لقي تاجري مخدرات مصرعهما، إثر تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة خلال حملة أمنية مكبرة من إدارة البحث الجنائي للقبض عليهما في قرية الدرب، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي والأمن العام ومركز شرطة نجع حمادي، بشن حملة أمنية للقبض على تاجري مخدرات في قرية الدرب التابعة لدائرة المركز.

وأسفرت الحملة عن مصرع تاجري المخدرات خلال محاولة القبض عليهما، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الأمن، وردت عليهم القوات فلقيا مصرعهما بطلقات نارية، وكان بحوزتهما كميات من المواد المخدرة وأسلحة في قرية الدرب، مركز نجع حمادي.

تم إيداع الجثتين داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

