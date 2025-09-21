الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالدقهلية بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو ظهر خلاله مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 18 الجاري تلقى مركز شرطة السنبلاوين بلاغًا من مالك ورشة وابنه – مقيمان بدائرة المركز – أفادا بتعرضهما للاعتداء من قبل أحد الأشخاص المقيم بنفس المنطقة، حيث قام بالتعدي عليهما باستخدام عصا خشبية، مما أسفر عن إصابتهما بكدمات متفرقة، وذلك على خلفية خلافات حول أولوية المرور.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الظاهر بالفيديو، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتخلصه من العصا الخشبية المستخدمة في الاعتداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

