محافظ الدقهلية: راحة الطلاب خط أحمر ونتابع حركة السيارات بالمواقف لحظة بلحظة

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: نتابع حركة المواقف لحظة بلحظة عبر الشبكة الوطنية للطوارئ، ولن نسمح بوجود تكدسات تعطل الطلاب والمواطنين، فراحة الطلاب خط أحمر.

وذلك في إطار حرص محافظة الدقهلية على تيسير حركة النقل للمواطنين والطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

سير العمل داخل جميع المواقف الرئيسية والفرعية

وتابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، سير العمل داخل جميع المواقف الرئيسية والفرعية بالمراكز والمدن، من خلال شاشات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.

وأجرى المحافظ اتصالات مباشرة برؤساء المراكز والمدن والأحياء عبر شبكة المركز، للتأكد من انتظام العمل بالمواقف وتوافر سيارات لنقل الركاب في مختلف الخطوط، مشددًا على ضرورة نقل حركة العمل لحظة بلحظة عبر شاشات الشبكة الوطنية لمراقبة الموقف أولًا بأول.

ووجه مرزوق مدير عام المواقف بالمحافظة بالتنسيق الفوري مع رؤساء المدن والأحياء، والدفع بسيارات إضافية فورًا في أي موقف تظهر به تكدسات، مؤكدًا أن راحة الطلاب وأبناء المحافظة خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

100 باص نقل جماعي جديد بمدينة المنصورة بأجرة موحدة 5 جنيهات

وأشار المحافظ إلى أنه تم الدفع بـ100 باص نقل جماعي جديد داخل مدينة المنصورة بأجرة موحدة 5 جنيهات، بالإضافة إلى الدفع بعدد من الباصات بعدد من المراكز التي تعاني من ضعف وسائل النقل ووجود تكدسات مرورية، مشيرًا إلى أن هذا يُعد نقلة نوعية لدعم منظومة النقل الجماعي، والحد من التكدسات، وتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة للطلاب والمواطنين على حد سواء.

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل متكامل على مدار الساعة، بالتعاون مع الشبكة الوطنية للطوارئ، لمتابعة سير العمل وتذليل العقبات، قائلًا: “هدفنا أن يبدأ العام الدراسي في أجواء ميسّرة ومنظمة، تعكس وجهًا حضاريًا لمحافظة الدقهلية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.