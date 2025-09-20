السبت 20 سبتمبر 2025
محافظات

وكيل التعليم بالدقهلية يتفقد المدارس في أول أيام العام الجديد

تعليم الدقهلية، فيتو
أجرى المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة انتظام المدارس مع  بدء العام الدراسي الجديد.

 

الرشيدي يشهد طابور الصباح بمدرسة العائلة المقدسة الخاصة للبنات 

وشهد وكيل التعليم بالدقهلية طابور الصباح بمدرسة العائلة المقدسة الخاصة للبنات وألقي كلمة ترحيب وتشجيع للطالبات علي بذل الجهد منذ اليوم الأول، مشيرا إلى أن كل يوم يمر بين جدران المدرسة هو خطوة نحو تحقيق الأهداف المرجوة.

 

تفقد الفصول والملاعب والمعامل والمكتبات وحجرات الأنشطة

كما تفقد  الفصول وحجرات الأنشطة ثم توجه إلى مدرسة الشهيد محمد حسان الابتدائية (الحرية سابقًا) ومدرسة فخر الدقهلية الابتدائية، متفقدا الفصول والملاعب والمعامل والمكتبات وحجرات الأنشطة بها وتجاذب أطراف الحديث مع تلاميذ الصف الأول الابتدائي حول ضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة والفصول والحفاظ على الأثاث والاهتمام بالمذاكرة والتحصيل الدراسي واحترام المعلم والتعامل برفق مع الزملاء.

 

اهتمام كبير باستقبال الطلاب في اليوم الأول من العام الدراسي  

 

في ختام الجولة أشاد الرشيدي بما لمسه من اهتمام كبير باستقبال الطلاب في اليوم الأول من العام الدراسي مما يترك داخلهم أثرًا طيبًا ويضعهم داخل أجواء تربوية جاذبة ومحببة.

