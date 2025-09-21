الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد بدء عرض المسلسل الخليجي "المحامية"

لبنى عبد العزيز،
لبنى عبد العزيز، فيتو

تحظى الدراما الخليجية بمتابعة واسعة من جمهور الدراما في العالم العربي، لما تتميز به من تنوع في الموضوعات وجودة في الإنتاج، ويأتي مسلسل “المحامية” كأحدث هذه الأعمال المنتظرة.

موعد بدء عرض مسلسل المحامية

ومن المقرر أن تنطلق أولى حلقات المسلسل الخليجي المحامية يوم الخميس المقبل الموافق 25 سبتمبر وستعرض حلقات المسلسل على منصة شاهد.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل المحامية

ومسلسل المحامية ينتمي إلى الدراما القانونية، حيث يسلط الضوء على قضايا المرأة من خلال شخصية مها، التي تقدمها الفنانة لبنى عبد العزيز، وهي محامية تدخل في مواجهات وقضايا نسائية ليست سهلة وفي ظل هذا تتأثر بماضيها وتدخل في تحديات تؤثر على موازين حياتها.  

ويشارك في بطولة مسلسل المحامية إلى جانب لبنى عبد العزيز كل من: محمد القس، عبدالرحمن بن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، وهاشم نجدي، وهو من تأليف نورة العمري وإخراج جاسم المهنا.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدراما الخليجية الفنانة لبني عبد العزيز لبنى عبد العزيز منصة شاهد مسلسل المحامية

مواد متعلقة

آخر حكايات "ما تراه ليس كما يبدو"، موعد عرض الحلقة الأولى من “نور مكسور”

أيمن وتار يكشف سبب ابتعاده عن التمثيل وتفضيله للكتابة في فضفضت أوى

حكاية ديجافو الحلقة الأخيرة، القبض على سيف بعد الكشف عن قتله موسى وحاتم

نور مكسور، طرح البوستر الرسمي لآخر حكايات ما تراه ليس كما يبدو

الأكثر قراءة

الراقصة بوسي في قبضة الأمن بالعلمين

صلاح على بعد خطوة من المجد، موعد إعلان الفائز بالكرة الذهبية يقترب

9.5 جنيه انخفاضًا في البتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

قرار قضائي جديد بشأن متهم في قضية سرقة الأسورة الأثرية

آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة وموعد إعلان النتيجة

حيرت المصريين، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

فتنة أفشة في الأهلي، كيف تحرك وليد صلاح الدين لحل الأزمة؟

خدمات

المزيد

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا قال النبي في طلب العلم؟ الشيخ سيد طنطاوي يجيب

حكم دعاء المذاكرة وبدء الدراسة.. تعرف عليه

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقتها بالرزق والخير والمسرات القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads