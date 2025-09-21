موعد بدء عرض المسلسل الخليجي "المحامية"

تحظى الدراما الخليجية بمتابعة واسعة من جمهور الدراما في العالم العربي، لما تتميز به من تنوع في الموضوعات وجودة في الإنتاج، ويأتي مسلسل “المحامية” كأحدث هذه الأعمال المنتظرة.

موعد بدء عرض مسلسل المحامية

ومن المقرر أن تنطلق أولى حلقات المسلسل الخليجي المحامية يوم الخميس المقبل الموافق 25 سبتمبر وستعرض حلقات المسلسل على منصة شاهد.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل المحامية

ومسلسل المحامية ينتمي إلى الدراما القانونية، حيث يسلط الضوء على قضايا المرأة من خلال شخصية مها، التي تقدمها الفنانة لبنى عبد العزيز، وهي محامية تدخل في مواجهات وقضايا نسائية ليست سهلة وفي ظل هذا تتأثر بماضيها وتدخل في تحديات تؤثر على موازين حياتها.

ويشارك في بطولة مسلسل المحامية إلى جانب لبنى عبد العزيز كل من: محمد القس، عبدالرحمن بن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، وهاشم نجدي، وهو من تأليف نورة العمري وإخراج جاسم المهنا.

