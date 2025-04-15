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ثقافة وفنون

عرض أول حلقتين من المسلسل الخليجي "هزاع" الجمعة المقبل على شاهد

بطل مسلسل هزاع، فيتو
بطل مسلسل هزاع، فيتو

 كشفت منصة شاهد أنه سيتم توفير حلقتين من المسلسل الخليجي هزاع يوم الجمعة المقبل الموافق 18 أبريل.

وستكون هذه الحلقتين هي أولى حلقات العمل الذي يعد من أبرز الأعمال التي سينطلق عرضها بعد انتهاء موسم رمضان الدرامي.

 

منصة شاهد تروج لمسلسل هزاع

ونشرت منصة “شاهد” فيديو ترويجيًا للمسلسل السعودي المنتظر “هزاع”، وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار تفاعلًا واسعًا من الجمهور.  

ويظهر في الفيديو لمحات مشوقة من العمل الدرامي ويتحدث نجوم العمل بلسان شخصياتهم خلال الفيديو، والمسلسل يضم مجموعة من النجوم البارزين في الساحة الفنية، ما يجعله من أبرز الأعمال المرتقبة في الفترة القادمة على منصة “شاهد”.  

وعلق حساب المنصة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “سعد ما يهمه إلا الفلوس جلعوم لص محترف.. دكتور مشعل جراح تجميل.. والمسلسل ما باقي عليه غير 6 أيام.. مين منتظرة على نار؟.. هزاع.. ابتداءً من 18 أبريل على شاهد”.

 

تفاصيل مسلسل هزاع

ومسلسل هزاع من بطولة خالد صقر، سمية رضا، سعيد صالح، علي الحميدي، أسامة القس، أبو سلو، واخرين  بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات.

ومسلسل هزاع من تأليف محمد المرشد ومجموعة من المؤلفين، ومن إخراج المخرج السعودي محمد الهليل، ويتم تصنيف العمل باعتباره درامي كوميدي ويتكون المسلسل من ١٠ حلقات.

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سعيد صالح منصة شاهد منصة “شاهد” مسلسل هزاع
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