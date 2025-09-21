النشيد الوطني وتحية العلم مع اكتمال عودة المدارس بالبحيرة (فيديو)

رصدت عدسة “فيتو” النشيد الوطني وتحية العلم طابور الصباح بإحدى مدارس مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، إعلانا عن استكمال الدراسة اليوم الأحد كليا بجميع مدارس محافظة البحيرة، البالغ عددها اكثر من ٤٠٢٠ مدرسة بكافة مراحلها الدراسية ونوعياتها المختلفة مقيدا بها أكثر من مليون و١٣٩ ألف طالب وطالبة.

تشكيل غرف عمليات للتأكد من انتظام سير العملية

جاء ذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة والتأكيد على جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية من إتمام كافة الاستعدادات وتشكيل غرف عمليات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية وتفعيل القرارات الوزارية وتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة فى هذا الشأن، وتذليل كافة المعوقات التى تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية أولا بأول.

انتظم الطلاب والطالبات

وانطلقت أمس السبت، الدراسة بعدد من مدارس محافظة البحيرة وانتظم الطلاب والطالبات بمختلف المراحل والنوعيات الدراسية داخل ١٤٦٠ مدرسة تعمل يوم السبت موزعة على جميع الإدارات التعليمية الثمانى عشر.

