مدارس الإسكندرية تستقبل طلابها في بداية الدراسة بالبالونات والحلوى (صور)

مع بداية العام الدراسي الجديد 2025، سادت حالة من البهجة والسعادة، على أولياء الأمور والطلاب والطالبات من أمام المدارس بمحافظة الإسكندرية خلال استقبالهم في أول أيام الدراسة بالورد والبالونات والزينة الملونة. 

“فيتو” رصدت بعض الصور لاستقبال الطلاب والطالبات من إدارة المدرسة وسط حالة من البهجة والسعادة سيطرت على الجميع.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بمتابعة انتظام الدراسة في يومها الأول للعام الدراسي الجديد 2025_2026.

 

وأكد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنّ الدراسة  انتظمت أمس السبت الموافق 20 من سبتمبر 2025 بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، وتم استقبال أبنائنا الطلاب بطريقة مناسبة وتشغيل الأغنيات الوطنية ورفع علم مصر وتسليم الكتب الدراسية على أن تنتظم الدراسة بجميع مدارس المحافظة اليوم الأحد.

وكان أبوزيد قد أصدر تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بمتابعة المدارس، وتكليف المتابعة وتقويم الأداء ومديري المراحل وموجهي عموم المواد الدراسية والموجهين الأوائل والموجهين بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية وحسن التواصل والتعامل مع أولياء الأمور.

ووجه رسالة لأولياء الأمور بضرورة التزام الطلاب بالحضور والمواظبة والانضباط.

