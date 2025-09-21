الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غلق منشأة تعمل في تجارة الأدوية بدون ترخيص في الفيوم

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، فيتو

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم أنه تم شن حملة مكبرة على الصيدليات غير المرخصة، بالاشتراك مع قسم التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية فرع الفيوم، كما شملت الحملة الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية.

وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال جمعة عبد الحفيظ  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن حملة مديرية التموين قد تمكنت من ضبط  كميات كبيرة من الأدوية في منشأة غير مرخصة واستخدامها كمؤسسة صيدلية بدون الحصول على ترخيص من إدارة الصيدلة، وتم التحفظ على الأدوية المضبوطة وغلق المنشأة، وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

مدير أمن الفيوم يقود حملة مكبرة على مواقف سيارات الأجرة

ضبط 10 أطنان سميد بسبوسة منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالفيوم

كما تم تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

الفيوم الاسواق والمحال التجارية التموين والتجارة الداخلية السلع مجهولة المصدر الصحة والطب البيطرى بهيئة الدواء المصرية تكثيف الحملات على الأسواق جهاز حماية المستهلك حملات علي الاسواق والمحال التجارية

