رئيس الاتحاد السكندري: رحيل أحمد سامي تم بالتراضي وهذا موعد الانتخابات بالنادي

أشار محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري إلى أن الأندية الجماهيرية تتعرض لضغوط كبيرة، لا يعرفها إلا من يتواجد داخلها.

وقال محمد أحمد، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "الوضع حساس للغاية، وهناك ضغوط كبيرة على الأندية الجماهيرية، والجميع يعرف ذلك".

وتابع: "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي على تفعيل بنود الاستثمار في الرياضة، وأتمنى أن نتمكن من إنشاء شركات كرة لمساعدة الأندية، والجمهور رقم 1 في كرة القدم، وبدونهم لن يكون لها أي طعم أو تأثير".

رحيل أحمد سامي تم بالتراضي

وأكمل: "رحيل أحمد سامي لم يكن إقالة، وانهاء التعاقد معه تم بشكل محترم جدا، والرحيل تم بالتراضي، وتواجد محمد مصيلحي في النادي كان علامة فارقة، ولا يجب أن نترك النادي في تلك الظروف، ووقت تواجدنا كان ضيقًا للغاية".

محمد أحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري، فيتو

تعاقدنا مع تامر مصطفى

وأضاف: "شكرنا أحمد سامي، وتعاقدنا مع تامر مصطفى والذي تحدث مع اللاعبين حول أهمية النادي وتاريخه، والروح وتحمل المسؤولية كاملة".

واستكمل: "خلال شهرين ونصف صرفنا مبالغ مهولة، والالتزامات كثيرا جدا، ولدينا العديد من الألعاب، وليس لدينا أي دعم من أي جهة داخل المحافظة".

الوضع المالي صعب داخل النادي

وذكر: "الوضع المالي صعب داخل الاتحاد، وأنا أتحمل الأمور بنسبة 100%، ولم نحصل على أي دعم من المحافظة مثلما يحدث في بورسعيد مع المصري".

موعد انتخابات نادي الاتحاد السكندري

وقال: "الانتخابات الجديدة ستكون يوم 26 ديسمبر 2025، والانتخابات ستكون مبكرة لأن الوضع ليس أفضل شئ، وأخر الشهر سنقوم عقد الجمعية العمومية الخاصة لتعديل لائحة النظام الأساسي كما فعل النادي الأهلي، وبعدها نقوم بالتحرك لفتح باب الترشح".

وعن مصير أنس أسامة، نجم فريق السلة أوضح سلامة أن هناك جلسة مع اللاعب خلال الفترة القادمة، وأي لاعب سيكون متواجد ويستطيع التواجد سنتحدث معه، وأنا لست مقصرا في أي مستحقات ولا يوجد شكوى من أي لاعب، ونقوم بمجهود كبير"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.