محمد يوسف يتلقى عرضا لقيادة الاتحاد السكندري

تلقى محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عرضا لتولي تدريب نادي الاتحاد السكندري خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إقالة أحمد سامي من قيادة زعيم الثغر أمس عقب الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية.

وعلمت فيتو أن محمد يوسف مستمر فى منصبه كمدير رياضى للنادي، خاصة وأن فريق الكرة يمر بظروف صعبة فى الوقت الحالي ولا يرغب فى الرحيل وسط هذه الظروف الصعبة.

وقالت مصادر إن مسئولي الاتحاد السكندري قدموا عرضا رسميا إلى محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي خلال الساعات الماضية لتولي قيادة الفريق الفنية، مؤكدين على أنه الأجدر بقيادة سيد البلد حاليا بعد النتائج المخيبة للآمال منذ بداية الموسم الحالي.

وأوضحت أن يوسف لم يقدم أى اعتذارات أو طلب بالرحيل عن النادي الأهلي، كما تردد خلال الساعات الماضية بعد وصول عرض الاتحاد، وأنه مستمر فى منصبه ويسعى جاهدًا لتقديم كل ما لديه لمساعدة فريق الكرة فى الخروج من كبوته الحالية بعد اهتزاز النتائج الأخيرة.

وقالت إن يوسف لديه العديد من الملفات التى تحتاج إلى عمل وجهد كبير هذه الفترة وفى مقدمتها ملف المدير الفني الأجنبي الجديد، كما أن اجتماعاته مستمرة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط بشكل يومي لإعادة الاستقرار من جديد لفريق الكرة، واتخاذ الخطوات الإيجابية التى من شأنها إعادة فريق الكرة إلى الطريق الصحيح.

وأعلن نادي الاتحاد السكندري إنهاء التعاقد مع أحمد سامي وجهازه المعاون للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتراضي، وإيقاف مستحقات الفريق وخصم 10 % من قيمة عقود جميع اللاعبين بعد الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية.

وأكد نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي إتمام إجراءات إنهاء التعاقد مع أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون بالتراضي، وذلك عقب خسارة الفريق أمام نادي كهرباء الإسماعيلية بهدف دون مقابل.

كما قرر المجلس إيقاف مستحقات فريق الكرة، وخصم 10% من قيمة عقود جميع اللاعبين بسبب سوء النتائج في الدوري.

كذلك قرر المجلس إيقاف جميع مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لحين تحسن النتائج.

وأكد مجلس إدارة النادي أنه في حالة إنعقاد دائم لحين الاستقرار والاتفاق مع المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.