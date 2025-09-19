الاتحاد السكندري يقيل أحمد سامي بعد الخسارة أمام الكهرباء وعقوبات بالجملة على اللاعبين

أعلن نادي الاتحاد السكندري إنهاء التعاقد مع أحمد سامي وجهازه المعاون للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتراضي وإيقاف مستحقات الفريق وخصم 10 % من قيمة عقود جميع اللاعبين بعد الخسارة أمام كهرباء الإسماعيلية.

وأكد نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي إتمام إجراءات إنهاء التعاقد مع أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون بالتراضي، وذلك عقب خسارة الفريق أمام نادي كهرباء الإسماعيلية بهدف دون مقابل.



كما قرر المجلس إيقاف مستحقات فريق الكرة، وخصم 10% من قيمة عقود جميع اللاعبين بسبب سوء النتائج في الدوري.



كذلك قرر المجلس إيقاف جميع مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لحين تحسن النتائج.



وأكد مجلس إدارة النادي أنه في حالة إنعقاد دائم لحين الاستقرار والاتفاق مع المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق.

