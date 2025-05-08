كرة السلة، أنس أسامة يلحق بمباراة الأهلي والاتحاد في نهائي كأس مصر

كرة السلة، تأكد بشكل رسمي، جاهزية أنس أسامة لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، للمشاركة في مباراة فريقه أمام الأهلي اليوم الخميس، في نهائي بطولة كأس مصر رجال للموسم الحالي 2024/2025.

وكان أنس أسامة قد تعرض لإصابة قوية عبارة عن التواء في الكاحل، منعته من المشاركة أمام الزمالك في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ويخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، مواجهة قوية اليوم الخميس، أمام الاتحاد السكندري الذي يقوده فنيًّا أحمد عمر، في نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024/ 2025.

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، وتسبقها مواجهة قوية بين الزمالك وسبورتنج على المركز الثالث.

وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الـ9:30 مساء، بحضور عدد قليل من الجماهير.

ووصل الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج في الدور قبل النهائي.

فيما تأهل الاتحاد السكندري لنهائي الكأس، بعد الفوز على الزمالك في الدور قبل النهائي.

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