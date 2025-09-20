اشتراه تشيلسي مقابل 100 مليون يورو، لاعب أوكرانيا يتحول لألعاب القوى

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن نجم تشليسي ومنتخب أوكرانيا الموقوف بسبب المنشطات ميخايلو مودريك يتدرب حاليًا مع عدائين ويتطلع للمشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية لوس أنجلوس 2028.

من كرة القدم إلى ألعاب القوى

وكشفت وسائل إعلام بأن مودريك، الذي اتهم بانتهاك قواعد مكافحة المنشّطات إثر تقديمه لعينة إيجابية كما أنه مهدد بالإيقاف لمدة قد تصل لـ4 سنوات، يعاني من التهميش بسبب هذه القضية فأقترح عليه رياضيون من بلاده استغلال سرعته وتغيير مساره الرياضي من لاعب كرة قدم إلى رياضي يشارك في سباقات السرعة ويقال بأنه قد رحّب بالفكرة.

مودريك

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن نجم تشلسي يتدرب حاليًا مع منتخب أوكرانيا لسباقات السرعة.

وحطم مودريك الرقم القياسي لأسرع لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما وصلت سرعته إلى 36.67 كم/ساعة في مباراته الأولى مع الفريق اللندني.

وتعاقد تشيلسي مع مودريك صاحب 24 عامًا في عام 2023 قادمًا من شاختار دونيتسك الأوكراني مقابل 100 مليون يورو.

