السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على تشيلسي بثنائية في الشوط الأول

مانشستر يونايتد وتشيلسي
مانشستر يونايتد وتشيلسي

الدوري الإنجليزي، تقدم مانشستر يونايتد على نظيره تشيلسي بثنائية نظيفة، في الشوط الأول من المباراة التي تحمعهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي مانشستر يونايتد الذين حاولوا استغلال عاملي الأرض والجمهور للتقدم، وكانت أولى محاولاتهم الهجومية في الدقيقة الثالثة بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها برايان مبومو برأسية تصدى لها روبرت سانشيز حارس تشيلسي وأبعد الخطورة عن مرماه.

وفي الدقيقة الرابعة، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه روبرت سانشيز حارس تشيلسي، بعد عرقلة متعمدة لبرايان مبومو لاعب مانشستر يونايتد المنفرد بالمرمى، ليضطر مدرب تشيلسي لإخراج استيفاو ويليان وإشراك الحارس البديل فيليب جورنسن.

وفي الدقيقة 14، أحرز برونو فيرنانديز هدف مانشستر يونايتد الأول، بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها باتريك دورجو برأسية هيأ الكرة لزميله برونو فيرنانديز الذي لم يتوان في وضع الكرة داخل الشباك.

بعدها استمر الضغط الهجومي من لاعبي مانشستر يونايتد لتعزيز التقدم واستغلال النقص العددي لفريق تشيلسي، حتى نجح كاسيميرو في تسجيل الهدف الثاني لليونايتد في الدقيقة 36، بعد ركلة ركنية لمانشستر يونايتد، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها هاري ماجواير برأسية هيأت الكرة لزميله كاسيميرو الذي أسكن الكرة داخل الشباك برأسية متقنة، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة.

 

تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي 

تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي كالتالي: 

حراسة المرمى: بايندير

خط الدفاع: نصير مزراوي، دي ليخت، ماجواير، لوك شو

خط الوسط: برونو فرنانديز، دورجو، كاسيميرو

خط الهجوم: مبيومو، سيسكو، أماد ديالو


تشكيل تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

فيما جاء تشكيل تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جيمس، تشالوبه، فوفانا، كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فرنانديز، إيستيفاو

خط الهجوم: بالمر، نيتو، جواو بيدرو

 

ترتيب مانشستر يونايتد وتشيلسي فى الدوري الإنجليزي

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها وخسارة مباراتين وتسجيل 4 أهداف وتلقي 7.

بينما يحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وتسجيل 9 أهداف وتلقي 3.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد تشيلسي مانشستر يونايتد وتشيلسي تشيلسي ضد مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز كاسيميرو

مواد متعلقة

وست هام يسقط بثنائية أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

مدرب مانشستر يونايتد يتحدى الجميع: حتى البابا لن يستطيع تغيير طريقة لعبي

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الشوط الأول

الفتح يتعادل سلبيا مع الحزم في الدوري السعودي

آخر تطورات إصابة زيزو وموقفه من مباراتي حرس الحدود والزمالك

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

أسباب توقف المفاوضات مجددا بين الأهلي وأورس فيشر السويسري

ما حكم سماع الأغاني بدون موسيقى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الدوري الإنجليزي، ولفرهامبتون يتأخر 3-1 أمام ليدز يونايتد في الشوط الأول

نانت يخطف التعادل من رين 2/2 في الدوري الفرنسي بمشاركة مصطفى محمد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم 20 - 9 - 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سماع الأغاني بدون موسيقى؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

الإفتاء توضح بيان فضل العلم وشموليته للشباب والبنات

أمين الفتوى يوضح حكم ارتداء الرجل لـ السلسلة الفضة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads