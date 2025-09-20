السبت 20 سبتمبر 2025
محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

الاسكندريه
الاسكندريه

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية اليوم السبت، جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ومراجعة تراخيص المنشآت بنطاق الطريق الزراعي السريع بداية من مبنى ديوان عام المحافظة وحتى كوبري أبيس، وذلك بطول نحو كيلو و٨٠٠ م بنطاق حي شرق، للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب فيها تلك التعديات.

إعلام عبري: نتنياهو يعقد اجتماعا حاسما غدا بشأن المفاوضات مع سوريا

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتقدم على تشيلسي بثنائية في الشوط الأول

وتأتي هذه الجولة في إطار خطة المحافظة لاستعادة أملاك الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يحقق النفع العام، ويعمل على تخفيف حدة التكدسات المرورية على المحاور الرئيسية.

 

وخلال الجولة ؛ تفقد محافظ الإسكندرية  المنشآت المُقامة على أراضي أملاك الدولة ؛ موجهًا السكرتير العام المساعد ورئيس حي شرق بازالة كافة التعديات الواقعة على خطوط التنظيم ومراجعة تراخيص المنشآت بداية من أمام مبنى الديوان العام وحتى كوبري ابيس، كما شدد على إزالة كافة الحواجز الحديدة المتسببة في استغلال مساحات من أراضي أملاك الدولة دون وجه حق، بالإضافة إلى محاسبة المنشآت المستغلة لأراضي أملاك الدولة طوال الفترة السابقة دون وجه حق، وإتاحة مساحات لتكون مواقف للسيارات وفتحها أمام المواطنين.

جاءت الجولة بحضور؛ نائبة المحافظ، وسكرتير عام مساعد المحافظة، ورئيس حي شرق، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

