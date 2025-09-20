إعلام عبري: نتنياهو يعقد اجتماعا حاسما غدا بشأن المفاوضات مع سوريا

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم السبت، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يتجه لعقد اجتماع حاسم غدا بشأن المفاوضات مع سوريا.

مفاوضات سوريا وإسرائيل

وحذر الرئيس السوري أحمد الشرع، من أن فشل مسار دمج سوريا الديمقراطية "قسد" قبل نهاية العام الحالي قد يدفع تركيا إلى التحرك عسكريًا، مؤكدًا أن بعض الأجنحة داخل "قسد" وحزب العمال الكردستاني تعرقل تنفيذ الاتفاقات.

ووفقًا لما نقله تلفزيون سوريا أمس الجمعة عن صحيفة "ملليت" التركية، حول المفاوضات مع إسرائيل عقب الهجوم الأخير على قطر، قال الشرع: "إذا كان السؤال هل أثق بإسرائيل؟ فالجواب: لا أثق بها".

وأضاف الرئيس السوري، أن استهداف إسرائيل لمبنى الرئاسة ووزارة الدفاع يُعد إعلان حرب، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل لا مفر منه، بينما يبقى الالتزام الإسرائيلي بهذا الاتفاق موضع شك.

وأوضح أن سوريا تعرف كيف تحارب لكنها لم تعد تريد الحرب، مشيرًا إلى أن أحداث السويداء الأخيرة جاءت بمثابة "فخ مدبر" في وقت كانت المفاوضات مع إسرائيل على وشك الانتهاء.

مفاوضات بوساطة أمريكية مع إسرائيل

وأشار الشرع إلى أن مفاوضات بوساطة أمريكية مع إسرائيل أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقّع خلال أيام، شبيهًا باتفاق عام 1974. وأكد أن ذلك "لا يعني بأي حال تطبيع العلاقات أو انضمام سوريا إلى اتفاقات أبراهام".

وأكد الشرع، في تصريحات نقلها تليفزيون سوريان الجمعة، أن مشاركته المرتقبة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل سابقة تاريخية، إذ إنها المرة الأولى منذ 60 عامًا التي يشارك فيها رئيس سوري في هذه الاجتماعات.

واعتبر ذلك "منعطفًا جديدًا"، مشددًا على أن سوريا أصبحت جزءًا من النظام الدولي ولم تعد دولة مصدّرة للمخدرات أو اللاجئين أو الإرهاب، مشيرًا إلى أن 90% من تجارة المخدرات توقفت، مؤكدًا أن مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم رغم عدم انطلاق عملية الإعمار بعد.

