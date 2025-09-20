إصابة 20 شخصا في انقلاب ميكروباص بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية

أصيب 20 شخصا معظمهم من الفتيات في حادث انقلاب ميكروباص، اليوم السبت، بمحور 30 يونيو بنزلة جنيفة، باتجاه مدينة في الإسماعيلية.

إخطار بوقوع حادث انقلاب سيارة

تلقت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية إخطار يفيد بوقوع انقلاب ومكروباص بمحور 30 يونيو بنزلة جنيفة مما أسفر عن إصابة 20 شخصا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، وتحرير المحضر اللازم.

نقل المصابين إلى مستشفى فايد

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي.

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

