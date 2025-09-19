كيليان مبابي يكشف موقفه من حضور حفل الكرة الذهبية

كشفت بعض التقارير في الساعات الماضية عن موقف كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني من حضور حفل الكرة الذهبية المقرر له يوم الإثنين المقبل 22 سبتمبر في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال مبابي في تصريحات لشبكة “سي بي إس” بعد مباراة فريقه أمام مارسيليا: “للفوز بالكرة الذهبية، عليك أولًا أن تحقق الألقاب، لذلك، ما عليّ فعله الآن هو مساعدة فريقي على التتويج بالبطولات، ثم سنرى ما سيحدث.”

وأضاف النجم الفرنسي موضحًا موقفه: “سأكون سعيدًا إذا فاز عثمان ديمبيلي بالكرة الذهبية القادمة لأنه صديقي، سأتابع الحفل عبر التلفاز وأتمنى له التوفيق.”

وبذلك، يغيب ريال مدريد للعام الثاني على التوالي عن المحفل الكبير الذي يُعد الأبرز على صعيد الجوائز الفردية في كرة القدم، ما يسلّط الضوء من جديد على توتر العلاقة بين النادي الملكي ومنظمي الجائزة.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن لن يكون ريال مدريد حاضرًا في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الذي سيقام يوم الاثنين المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، رغم وجود سبعة من لاعبيه مرشحين لجوائز مختلفة.

ويأتي هذا الموقف امتدادًا لما حدث في النسخة الماضية، حينما قرر النادي الملكي مقاطعة الحدث في اللحظة الأخيرة، اعتراضًا على النتائج التي اعتبرها غير منصفة.

