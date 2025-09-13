السبت 13 سبتمبر 2025
مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام سوسيداد في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، كشف تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسيداد على أرضية ملعب "ريالي أرينا" اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2025/26.

تشكيل ريال مدريد  أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، إيدير ميليتاو، دين هويسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: سيبايوس، تشواميني.

خط الوسط الهجومي: أردا جولر،براهيم دياز، كيليان مبابي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة مشواره المميز في الدوري الإسباني هذا الموسم، قبل بداية مشواره في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا ذلك الأسبوع.

ويفتقد ريال مدريد خدمات الألماني أنطونيو روديجر بعد إعلان إصابته، في بيان رسمي أمس الجمعة.

وأعلن الاتحاد الإسباني، أن الحكم خيسوس خيل مانزانو سيتولى إدارة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد المرتقبة اليوم السبت، في حين أن الحكم خورخي فيجيروا فاسكيز سيكون مسؤولًا عن تقنية الفيديو في تلك المباراة.

موعد مباراة ريال مدريد وسوسيداد في الدوري الإسباني 

تنطلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 5:15 عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

وتُذاع مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، العلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في الجولات الثلاثة الماضية، في حين أن ريال سوسيداد لديه نقطتين فقط في المركز السادس عشر.

