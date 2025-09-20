سفير الصومال بالقاهرة يرحب ببيان وزارة الخارجية المصرية بالتضامن مع مقديشيو

رحب السفير علي عبدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالبيان الذي صدر عن وزارة الخارجية المصرية والذي يؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الصومالي، ومواصلة دعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، من خلال المساهمة الفعالة في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM، مثمنا الدعم المصري المتواصل للصومال لمواجهة التحديات الراهنة، وهي مواقف ليست غريبة على مصر العروبة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما تعكس الدور المحوري المصري تجاه الأشقاء.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسودان

وأشاد سفير الصومال لدى مصر بالعلاقات المصرية الصومالية والتي تمتد جذورها عبر التاريخ، مشيرا إلى أنها تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة تحت قيادة كلا من الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود - رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، والرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس جمهورية مصر العربية، خاصة بعد ان تم ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في ٢٣ يناير ٢٠٢٥.

حرص الصومال على زيادة وتيرة التعاون والتنسيق مع مصر

وأكد السفير أواري حرص الصومال على زيادة وتيرة التعاون والتنسيق مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين،وتنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

