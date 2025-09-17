وزير الخارجية: الاحتلال يستخدم المجاعة كسلاح حرب في غزة

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، مشددًا على أن الأوضاع الميدانية تتدهور بشكل خطير.

الاحتلال يصنع المجاعة عمدًا

وأوضح عبد العاطي، في تصريحات صحفية، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المجاعة كسلاح حرب ضد المدنيين في غزة، عبر الحصار الممنهج ومنع دخول الغذاء والدواء، في محاولة متعمدة لإخضاع السكان.

تصفية القضية الفلسطينية

وأشار الوزير إلى أن السياسات الإسرائيلية الراهنة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات قد يدفع المنطقة بأكملها إلى "نفق مظلم".

الدعوة إلى حل الدولتين

وشدد عبد العاطي على أنه لا بديل عن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل.

دعوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية

وطالب المجتمع الدولي بسرعة التحرك والاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن وقف الحرب فورًا في غزة يمثل أولوية قصوى لإنقاذ الأرواح وتهيئة المناخ للتسوية السياسية.

