المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة لمدة 3 سنوات لمتهم بالغش في قنا

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار مصطفي أحمد عبدالعال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد وبكر يس بكر وأحمد عبد الرحيم هريدي وحضور السيد وكيل النيابة مهاب ياسر، وأمانة سر صلاح فراج، على موظف بالسجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة لمدة 3 سنوات في مركز قفط.

ترجع بداية القضية إلى عام 2019 عندما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم ج.ع، موظف بهيئة حكومية، بدائرة قفط، بالغش في تعبئة أسطوانات الغاز المنزلية بأقل من معدلها الطبيعي واستولى نتيجة ذلك على مبلغ 16 مليون جنيه بالاشتراك مع اثنين آخرين في مركز قفط.

تم إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات قنا برقم 22 لسنة 2019 كلي قنا، والتي قضت بالسجن المشدد على الموظف والعزل من الوظيفة لمدة 3 سنوات مع سداد المبلغ المقرر عليه نتيجة استيلائه على أسطوانات الغاز المدعمة دون إخطار الجهات الحكومية.

