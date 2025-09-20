السبت 20 سبتمبر 2025
محافظات

مصرع طالب سقط من علو في قنا

إسعاف
 لقى طالب مصرعه، إثر سقوطه من علو في قرية السلامية مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.

 

تفاصيل الواقعة في قنا

 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع طالب إثر سقوطه من علو في قرية السلامية التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع أ، يبلغ من العمر 16 عامًا، إثر سقوطه من علو في قرية السلامية مركز نجع حمادي، ولا يوجد في الواقعة شبهة جنائية، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة.

