مصرع طالب سقط من علو في قنا

لقى طالب مصرعه، إثر سقوطه من علو في قرية السلامية مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.

تفاصيل الواقعة في قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع طالب إثر سقوطه من علو في قرية السلامية التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع أ، يبلغ من العمر 16 عامًا، إثر سقوطه من علو في قرية السلامية مركز نجع حمادي، ولا يوجد في الواقعة شبهة جنائية، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.