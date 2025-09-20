فضية وبرونزية لأبطال الدقهلية في أول أيام بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية بالإسماعيلية

انطلقت بطولة الجمهورية الرابعة للمصارعة الشاطئية تحت، 17، و20 سنة، وكبار، بنادى عثماسون بمحافظة الإسماعيلية، خلال الفترة من 18 حتي 20 سبتمبر 2025، حيث بدأت عملية الميزان وتسجيل اللاعبين أمس، بمشاركة 7 لاعبين من ناشئين المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

فضية وبرونزية لأبطال الدقهلية فى بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية

حقق اللاعب زياد احمد فتحي المركز الثاني والميدالية الفضية وزن 90 ك، مرحلة تحت 17 سنة، من خلال عدة مباريات اتسمت بالقوة والندية، كما استطاع اللاعب السعيد محمد حسني أن يحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن 70 ك مرحلة تحت 17 سنة الفضية، بإشراف الكابتن عبداللطيف احمد مدرب ناشئين المصارعة، والكابتن ناجى اسماعيل المشرف الإداري.

حضر فعاليات بطولة الجمهورية الرابعة للمصارعة الشاطئية بمحافظة الإسماعيلية، الدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، والدكتور ياسر محروس المدير الفني للمشروعات القومية، والدكتور سيد عثمان مدير إدارة المشروعات القومية، والدكتور وسام سيد احمد المدير الفنى لألعاب القوى، وعضو اللجنة العلمية بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، والعميد ابراهيم عادل سكرتير عام الإتحاد المصري للمصارعة، والدكتور ياسر سعيد وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتور محمود السيد المشرف الفني بالمشروع القومي سابقًا، والكابتن بلبل النحاس رئيس منطقة الاسماعليه للمصارعة، والكابتن عبد العظيم عبد الستار، والكابتن احمد وائل بلجنة المسابقات بالاتحاد، والكابتن محمد كيره عضو لجنة المسابقات بالاتحاد..

دراسات للحكام والميزان للاعبين المشاركين في البطولة

ومن جانبه، صرح الكابتن معتز صادق يونس عضو اللجنة الرئيسية للحكام والمسئول عن البطولة، أنه تم فى اليوم الأول عمل دراسات للحكام والميزان للاعبين المشاركين في البطولة، ويحكم في البطولة 17 حكم، وعدد الفرق المشاركة في البطولة 33 فريق من نوادى وهيئات ومراكز الشباب ومشاريع، هذا ويشارك في بطولة الجمهورية الرابعة للمصارعة الشاطئية، 200 لاعب ولاعبه من براعم وناشئين وشباب وكبار

فيما تتقدم الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، بخالص التهاني والتبريكات لناشئين المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية، وللجهاز الفنى للناشئين بقيادة الكابتن عبد اللطيف احمد، وللكابتن محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالدقهلية، على هذا الإنجاز فى بطولة المصارعة الشاطئية بمحافظة الإسماعيلية.

الجدير بالذكر أن بطولة الجمهورية الرابعة للمصارعة الشاطئية بمحافظة الإسماعيلية، البطولة الرابعة، حيث يهتم الإتحاد المصري للمصارعة بهذه البطولة، ويتم اختيار اللاعبين لتمثيل مصر في نهائي الدورى العالمى الذى سيقام بالإسكندرية أكتوبر القادم، على ضوء النتائج التي يتم تحقيقها، كما سيتم اختيار قائمة منتخب الشباب تحت 17 سنة، والذي سيشارك في بطولة أفريقيا بالمغرب.

يأتي فوز ناشئين المصارعة بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والكابتن محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

