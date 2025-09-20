محافظ الدقهلية: لا عودة للإشغالات نسعى لشوارع نظيفة ومنظمة تليق بالمواطنين

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لن نسمح بعودة الإشغالات وهدفنا شوارع نظيفة ومنظمة تليق بالمواطنين، واستعادة المظهر الحضاري للمدينة، وذلك خلال جولة تفقدية بشوارع ميت غمر.

رفع كافة تراكمات القمامة والأتربة من الشوارع والميادين

وذلك في إطار حرصه المستمر على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الحملة المكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بمدينة ميت غمر، والتي شملت رفع كافة تراكمات القمامة والأتربة من الشوارع والميادين، إلى جانب غسيل ودهان البردورات، وإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري.

محافظ الدقهلية لن نسمح بعودة الإشغالات

وخلال جولته، شدد "مرزوق" على أن عودة الإشغالات إلى الشوارع أمر مرفوض تمامًا، مؤكدًا أن "المواطن الدقهلاوي يستحق شوارع نظيفة ومنظمة تعكس الوجه الحضاري للمدينة".

وأوضح " المحافظ " إلى أن الحملة شملت الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية بالمدينة، لافتًا إلى أن الهدف هو استعادة الشكل الجمالي والبيئي لميت غمر، والتخفيف من معاناة المواطنين نتيجة التكدسات والاختناقات المرورية.

مصادرة أطقم صوت التوكتوك

ووجه " مرزوق " لرئيس مركز ومدينة ميت غمر بشن حملات متواصلة لتحسين مستوى النظافة العامة ومصادرة أطقم صوت التوكتوك وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات المكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة ستستمر بشكل يومي في كافة المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين، مشددًا على أن أجهزة المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد لضمان استمرار النتائج الإيجابية لهذه الحملات.

جاء ذلك بحضور اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والمهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات بالمحافظة.

