هجوم سيبراني يضرب عدة مطارات أوروبية، ما القصة؟

تعرّض مطار هيثرو في المملكة المتحدة إلى جانب عدد من المطارات الأوروبية الأخرى لهجوم سيبراني أثّر على نظام تسجيل الوصول والأمتعة الإلكتروني.

هجوم سيبراني على مطارات أوروبية

وحذّر المطار من احتمال حدوث تأخيرات بسبب "مشكلة فنية" تؤثر على البرامج التي تقدمها شركة كولينز إيروسبيس لشركات طيران عدة.

وبحسب شبكة «BBC»، قالت إدارة مطار بروكسل إن هجومًا سيبرانيًا وقع مساء الجمعة، ما أدى إلى اللجوء إلى تسجيل وصول الركاب وصعودهم إلى الطائرات بشكل يدوي، فيما أبلغ مطار براندنبورج في برلين أيضًا عن أوقات انتظار أطول بسبب المشكلة.

وقالت شركة "آر تي إكس"، التي تمتلك شركة كولينز إيروسبيس، إنها "على علم بانقطاع مرتبط بمشكلة سيبرانية" لنظامها في "مطارات معينة"، وإنها تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن.

ووفقا لـ BBC، فأن شركة الخطوط الجوية البريطانية تعمل بشكل طبيعي باستخدام نظام احتياطي، لكن معظم شركات الطيران الأخرى التي تعمل من مطار هيثرو تأثرت.

تأجيل مئات الرحلات الجوية

وأُجِّلت مئات الرحلات الجوية في المطارات طوال يوم السبت، وفقًا لموقع "فلايت أوير" لتتبع الرحلات الجوية.

وقال مطار هيثرو إن موظفين إضافيين كانوا متواجدين في مناطق تسجيل الوصول للمساعدة في تقليل الاضطرابات.

وأضاف المطار: "ننصح المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم مع شركة الطيران الخاصة بهم قبل التوجّه إلى المطار، والوصول قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد الرحلة الطويلة، أو ساعتين بالنسبة للرحلات الداخلية".

وقالت وزيرة النقل البريطانية، هايدي ألكسندر، إنها على علم بالحادثة، وإنها "تتلقى تحديثات منتظمة وتراقب الوضع".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.