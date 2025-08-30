الأهالي يوزعون المياه على المصابين، لقطات جديدة من حادث انقلاب قطار مطروح

شهدت مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، توافد عدد كبير من أهالي المدينة لمنطقة حادث انقلاب عدد من عربات قطار مطروح “روسي مكيف” وذلك لإغاثة ضحايا الحادث.

وحصلت “فيتو” على مشاهد جديدة لموقع الحادث ،حيث يمكث عدد من رواد القطار على القضبان، بجوار أمتعتهم مع محاولات عدد من الأهالي في مساعدة رجال الإسعاف في نقل المصابين وإغاثة ضحايا الحادث.

وقام عدد من أهالي محافظة مطروح، بتوزيع المياه على رواد القطار الجالسين على قضبان السكك الحديدية، ومساعدتهم في رفع أمتعتهم بجوارهم، وكذلك قاموا بمساعدة المصابين بجروح طفيفة ولا يحتاجون نقلهم للمستشفى.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت حادث انقلاب عربات قطار اصطدام بلودر بمنطقة زاوية العوامة بالضبعة.



وفور تلقي البلاغ انتقل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى موقع الحادث بقرية زاوية العوامة بالضبعة، وذلك لمتابعة جهود إنقاذ المصابين وتقديم الإسعافات الأولية حيث تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث في الساعة الثالثة والنصف، لنقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزى ومستشفى رأس الحكمة المركزى كأقرب مستشفيين.

رفع درجة الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة

ومن ناحية أخرى وجه محافظ مطروح برفع درجة الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة ورأس الحكمة مع الاطمئنان على توافر الاحتياجات اللازمة من كميات الدم والمستلزمات الطبية والعلاجية العاجلة، من توافر الأطباء والتمريض اللازم بالمستشفيات، مع متابعة جهود رفع عربات القطار وتسير حركة السكة الحديد.

و شهدت مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، منذ قليل، انقلاب عدد من عربات قطار مطروح “الروسي” بعد خروجها من مسارها مع وجود مصابين وأنباء عن وجود وفيات - حسب شهود العيان -.

وحصلت “فيتو” على لقطات من انقلاب عدد من عربات قطار مطروح رقم 1935 "روسي مكيف" بعد خروجه عن مساره في الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة بمدينة الضبعة.

وأكد مصدر لـ"فيتو" أنه تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بإنقلاب عدد من عربات قطار مطروح “روسي مكيف” بالقرب من مدينة الضبعة.

وأضاف المصدر، أنه تم الاستعانة بعدد من “الونش” لرفع العربات المتضررة وإعادتها إلى مسارها، إلى جانب دفع فرق هندسة السكة الحديد للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

