الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على إيفرتون 2 / 1 بعد 75 دقيقة

الدوري الإنجليزي، حافظ ليفربول على تقدمه أمام إيفرتون بهدفين مقابل هدف، بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تقام حاليًا في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان محمد صلاح النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول، صنع هدف فريقه في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، لـ ريان جرافينبيرش ليحرز الهدف الأول في مرمى إيفرتون.

وأحرز هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول الهدف الثاني في شباك إيفرتون في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، خطف إيفرتون هدف تقليص النتيجة عن طريق إدريسا جاي في الدقيقة 58، ليضغط بعدها ليفربول أملا في تعزيز التقدم إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

ويستضيف ليفربول الذي يضم بين صفوفه محمد صلاح، نظيره إيفرتون في ديربى الميرسيسايد، في المباراة التي تقام حاليًا في افتتاح الجولة الخامسة من الدورى الإنجليزى الممتاز.

تشكيل ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل الريدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ميلوس كيركز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، برادلي.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبيرش، سوبوسلاي.

خط الهجوم: كودي جاكبو، محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي.

ودخل ليفربول حامل اللقب موقعة اليوم بالعلامة الكاملة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما حقق 4 انتصارات، متربعًا على عرش الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة.

ويتواجد إيفرتون في المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 7 نقاط من فوزين وخسارة وتعادل.

