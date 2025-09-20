مقتل لاعب بمنتخب الإكوادور داخل منزله في هجوم مسلح

لقي لاعب كرة القدم الإكوادوري جوناثان جونزاليز مقتله بعد تعرضه لهجوم مسلح داخل منزله، في جريمة هزّت الشارع الرياضي بالبلاد.

مقتل لاعب الإكوادور

ووفقًا لتقارير محلية، اقتحم مسلحون منزل اللاعب وأطلقوا النار عليه ما أدى إلى وفاته على الفور، لتكون هذه ثالث جريمة تستهدف رياضيًا في الإكوادور منذ مطلع سبتمبر الجاري.

جونزاليز، البالغ من العمر 29 عامًا، سبق أن دافع عن ألوان عدة أندية بارزة في الدوري الإكوادوري، وشارك في فترات مع المنتخب الوطني، ويعد من الأسماء المعروفة على الساحة الكروية المحلية.

الحادثة تأتي في ظل تزايد أعمال العنف التي تشهدها الإكوادور خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف من اتساع دائرة الاستهداف التي طالت أكثر من رياضي في الأسابيع الماضية.

السلطات الأمنية فتحت تحقيقًا عاجلًا لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة، فيما عبّرت الأوساط الرياضية عن حزنها العميق وصدمتها لفقدان لاعب آخر في وقت قصير.

