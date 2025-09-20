وكيل الطب العلاجي بالدقهلية يتفقد مستشفى السنبلاوين العام

تفقد الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي في محافظة الدقهلية، مستشفى السنبلاوين العام، يرافقه الدكتور أسامة عباس، عضو إدارة المستشفيات، وذلك في إطار تعليمات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

شملت الجولة المرور على قسم الاستقبال، حيث وجّه بتنظيم العمل ووضع خط سير واضح للمريض مع تصنيف الحالات بما يضمن سرعة تلقي الخدمة الطبية.

كما تفقد قسم الأشعة، مشددًا على ضرورة تعظيم الاستفادة من جميع الأجهزة الطبية المتاحة وزيادة معدلات الترددات اليومية.

وتابع "فاروق" الأقسام المختلفة للرعايات (القلبية – العامة – العصبية – المتوسطة)، مطمئنًا على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع أنواعها، مع التشديد على سرعة توفير كل ما يلزم المرضى.

كما زار أقسام الجراحة والحروق والعظام، وحرص على الاستماع مباشرة إلى المرضى للتأكد من رضاهم عن مستوى الخدمة وسرعة إجراء العمليات المطلوبة.

كما شملت الجولة الاطمئنان على جاهزية المصاعد والمولدات الكهربائية وباقي الأجهزة الاستراتيجية داخل المستشفى، موجّهًا بضرورة المراجعة اليومية والإبلاغ الفوري عن أي أعطال لضمان استمرارية تقديم الخدمة دون انقطاع.

وأكد وكيل المديرية أن هذه المتابعات الدورية تأتي في إطار حرص مديرية الصحة بالدقهلية على رفع كفاءة المنظومة الصحية، وتحقيق أفضل خدمة ممكنة للمرضى.

