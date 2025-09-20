الشرقية تشن حملات نظافة مكثفة استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد

تكثّفت خلال الأيام الماضية جهود الأجهزة التنفيذية بـ محافظة الشرقية في أعمال النظافة ونقل تراكمات القمامة بشكل مستمر ورفع السفوحة بمحيط المدارس، وذلك استعدادًا لفتح أبوابها غدًا لاستقبال الطلاب والطالبات في أول أيام العام الدراسي الجديد 2025/2026.

وأكدت المحافظة عدم السماح للباعة الجائلين بإفتراش بضائعهم بمحيط المدارس، حفاظًا على توفير جو صحي وهادئ يهيئ البيئة التعليمية المناسبة.

كما شملت الاستعدادات مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة والتأكد من تغطيتها بالعازل، بالإضافة إلى التأكد من تغطية بالوعات الصرف الصحي، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات وضمان بيئة مدرسية آمنة.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لتهيئة البيئة التعليمية المثلى ودعم انطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد.

تنظيف خزانات المياه ومتابعة الصيانة

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع كافة الإشغالات بمحيط المدارس والطرق المؤدية إليها في جميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لأبنائنا الطلاب والطالبات.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم لضمان السلامة الإنشائية للمدارس، ومتابعة صيانة الأسوار والزجاج والشبابيك، بالإضافة إلى فحص مصادر الكهرباء وتوفير طفايات الحريق في جميع المنشآت التعليمية.

كما وجه بضرورة غسل وتنظيف خزانات المياه بشكل دوري، والمتابعة المستمرة لصيانة دورات المياه لضمان سلامة وصحة الطلاب.

وفي رسالة إلى أولياء الأمور، أكد محافظ الشرقية: "لن ندخر جهدًا في توفير بيئة صحية وآمنة وجو هادئ لأبنائنا الطلاب والطالبات"، متمنيًا لهم النجاح والتفوق والحصول على أعلى الدرجات في العام الدراسي الجديد.

وقال الأشموني، إن مدارس المحافظة تضم أكثر من مليون و858 ألف طالب وطالبة موزعين على 4,922 مدرسة تحتوي على 49,466 فصلًا دراسيًا. وأوضح المحافظ أنه تم تقليل عدد المدارس التي تعمل بنظام الفترتين إلى 248 مدرسة فقط بدلًا من 1,073 مدرسة، وذلك حرصًا على توفير بيئة تعليمية وتربوية مناسبة للطلاب.

