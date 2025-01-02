الصور الحديثة تكشف ألاعيبها، إثيوبيا توقف تشغيل توربينات سد النهضة عمدًا

كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن أحدث صور لبعض قطاعات سد النهضة الإثيوبي، حيث أظهرت الصور، توقف بعض التوربينات الموجودة بالسد.

صور حديثة تكشف توقف توربينات سد النهضة

وأكد الباحث هاني إبراهيم أن الضفة الشرقية بـ سد النهضة، والتي تضم 7 توربينات، لا يعمل بها سوى 4 توربينات بشكل جزئي، وتتوقف أحيانًا؛ وقطاع التوربينات العلوية بالضفة الشرقية بها 5 توربينات، ولا يعمل منها سوى 2 فقط.

وأوضح هاني إبراهيم أن قطاع التوربينات العلوية بالضفة الغربية تضم 6 توربينات، ولا يعمل بها أي توربين، مؤكدًا أن التوربينات التي تم الانتهاء منها لا تشغلها إثيوبيا عن عمد، برغم أن منسوب بحيرة السد يسمح بتشغيل الـ 13 توربين.

أحدث صور توربينات سد النهضة، فيتو



وكشف الباحث هاني إبراهيم عن 4 صور لبعض القطاعات في السد الكارثي، 3 صور حديثة لقطاعات التوربينات في سد النهضة، في "مدة زمنية من 3 إلى 5 أيام"، وصورة مدة زمنية شهر إلى شهر ونصف، وهي خاصة بمنسوب البحيرة.

وعن قطاع التوربينات في سد النهضة، قال الباحث هاني إبراهيم: “الضفة الشرقية تضم 7 توربينات، لا يعمل بها سوى 4 توربينات ”2 منخفضين و2 علويين" بشكل جزئي واحيانا تتوقف"

إغلاق توربينات الضفة الشرقية والغربية لسد النهضة

وأوضح هاني إبراهيم أن "قطاع التوربينات العلوية بالضفة الشرقية يضم 5 توربينات ولا يعمل منها سوى 2 فقط" كاشفًا عن صورة توضح أن التدفق من حوض التوربينات لا يمكن أن يكون من تشغيل كلي لتوربين بل جزئي لتوربين واحد فقط"، قائلًا: "في حين تم الانتهاء من توربين ثالث منذ شهور ولم يتم تشغيله كما ان هناك اعمال مازالت امام 2 توربين آخرين."

المنطقة الغربية لسد النهضة، فيتو

وأكد هاني إبراهيم أن "قطاع التوربينات العلوية بالضفة الغربية تضم 6 توربينات، لا يعمل منها أي توربين، وتضم توربين واحد فقط تم الانتهاء أيضًا منه من شهور، ولم يتم تشغيله وباقي التوربينات مازال أمامها أعمال كثيرة."

إثيوبيا تغلق توربينات سد النهضة عمدًا

وعن منسوب بحيرة سد النهضة وإمكانية تشغيل توربينات سد النهضة، قال هاني إبراهيم: "صورة منسوب البحيرة 637 متر، تعادل حوالي 68 مليار متر مكعب، وهي كمية كافية لتشغيل جميع التوربينات، ومع ذلك لأن الغرض ليس كهربي؛ ويهدف السد للتحكم في التدفق لم يتم تشغيل جميع التوربينات، بل أن التوربينات التي تم الانتهاء منها لم يتم تشغيلها بشكل عمدي."

منسوب بحيرة سد النهضة، فيتو

جدير بالذكر أن إثيوبيا تقوم بتشغيل توربينات سد النهضة بشكل متقطع وجزئي، وبرغم أن السد يضم 13 توربين، لكنه لا يعمل بالسد سوى 4 توربينات فقط بشكل جزئي ومتقطع، ففي يوم 27 ديسمبر 2024، قامت إثيوبيا بتشغيل متقطع لـتوربينات سد النهضة، فبعد توقف التوربينات عن العمل لمدة 100 يوم متصلة ظلت فيها مياه النيل الأزرق تتدفق من خلال بوابات المفيض العلوى، أعادت إثيوبيا تشغيل توربينين للعمل، مع غلق بوابات المفيض العلوية.

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