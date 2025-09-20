برسالة مؤثرة، رئيس جامعة المنصورة يهنئ الطلاب بالعام الدراسي

وجه الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، رسالة إلى الطلاب احتفالا بانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث قال: "أبنائي وبناتي طلاب جامعة المنصورة الأعزاء، زملائي أعضاء هيئة التدريس، أهنئكم جميعًا ببدء عام دراسي جديد في رحاب جامعة المنصورة".

وتابع: "جامعة المنصورة عريقة وتحملت على عاتقها منذ تأسيسها رسالة العلم والمعرفة، وأسهمت عبر مسيرتها الممتدة في إعداد أجيال متعاقبة من العلماء والخريجين الذين كان لهم دور بارز في خدمة الوطن ونهضته".

رسالة رئيس جامعة المنصورة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026

وأضاف: "هذه الانطلاقة الجديدة للعام الدراسي متوافقة مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تستهدف بناء نظام تعليمي جامعي متطور، يقوم على الإبداع والابتكار، ويواكب المتغيرات العالمية، ويؤهل الشباب للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة".

توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة

وقال: “جامعة المنصورة تستقبل هذا العام وهي بكامل الاستعداد لتوفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة، تتيح لطلابها فرصًا واسعة للتميز الأكاديمي والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية والثقافية والرياضية، بما يسهم في صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم القيادية والإبداعية”.

وشدد على تحرص الجامعة إتاحة كافة السبل لدمج طلابها من ذوي الهمم وتمكينهم من المشاركة الكاملة في جميع الأنشطة، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأنهم جزء أصيل من نسيجها الجامعي.

