السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

برسالة مؤثرة، رئيس جامعة المنصورة يهنئ الطلاب بالعام الدراسي

رئيس جامعة المنصورة،
رئيس جامعة المنصورة، فيتو

وجه الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، رسالة إلى الطلاب احتفالا بانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث قال: "أبنائي وبناتي طلاب جامعة المنصورة الأعزاء، زملائي أعضاء هيئة التدريس، أهنئكم جميعًا ببدء عام دراسي جديد في رحاب جامعة المنصورة".

وتابع: "جامعة المنصورة عريقة وتحملت على عاتقها منذ تأسيسها رسالة العلم والمعرفة، وأسهمت عبر مسيرتها الممتدة في إعداد أجيال متعاقبة من العلماء والخريجين الذين كان لهم دور بارز في خدمة الوطن ونهضته".

رسالة رئيس جامعة المنصورة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025-2026

وأضاف: "هذه الانطلاقة الجديدة للعام الدراسي متوافقة مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تستهدف بناء نظام تعليمي جامعي متطور، يقوم على الإبداع والابتكار، ويواكب المتغيرات العالمية، ويؤهل الشباب للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة".

توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة

وقال: “جامعة المنصورة تستقبل هذا العام وهي بكامل الاستعداد لتوفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة، تتيح لطلابها فرصًا واسعة للتميز الأكاديمي والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية والثقافية والرياضية، بما يسهم في صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم القيادية والإبداعية”.

وشدد على تحرص الجامعة إتاحة كافة السبل لدمج طلابها من ذوي الهمم وتمكينهم من المشاركة الكاملة في جميع الأنشطة، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأنهم جزء أصيل من نسيجها الجامعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية وزارة التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الجمهورية الجديدة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة العام الدراسي الجديد 2025 العام الدراسي الجديد العالي والبحث العلمي العام الدراسي الطلاب الوافدين بدء العام الدراسي بدء العام الدراسي الجديد لتعليم العالي والبحث العلمي

مواد متعلقة

الأمن العام الأردني يعلن إعادة فتح جسر الملك حسين غدا أمام المسافرين فقط

الصحة تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الدبلومات المهنية في البحوث الإكلينيكية

عميد قصر العيني يوجه رسالة للطلاب في أول أيام العام الدراسي

لسه فيه فرصة، الإسكان تمدد حجز شقق سكن لكل المصريين 7 حتى 28 سبتمبر

الأكثر قراءة

ليفربول يسجل الهدف الثاني في إيفرتون

عاطل انتحل صفة طبيب بالتجمع: 8 سنوات بعالج الناس ومفيش مريض اشتكى مني

ليفربول ضد إيفرتون، محمد صلاح يصنع الهدف الأول للريدز

التوربينات توقفت والكهرباء قليلة، باحث يكشف استمرار تعنت إثيوبيا رغم خسائرها في سد النهضة

السيسي: زيارة الرئيس السنغافوري لمصر خطوة لتعزيز علاقات البلدين قبل حلول عامها الـ60

زغلول صيام يكتب: جلد حكام الكرة في مصر.. لا عاجبين الأهلي ولا الزمالك.. هو فيه كرة أصلا!

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

وسط مراسم رسمية، السيسي وقرينته يستقبلان رئيس سنغافورة وحرمه بقصر الاتحادية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم السبت

طن النترات العادي يرتفع 2580 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أنواع النفاق وصفات المنافقين في الإسلام؟

الإفتاء: لا يجوز إلقاء السلام من الرجال على النساء في هذه الحالة

دعاء العودة إلى المدارس، لا تبدأ يومك دون قراءته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads