خارج الحدود

الأمن العام الأردني يعلن إعادة فتح جسر الملك حسين غدا أمام المسافرين فقط

جسر الملك حسين
جسر الملك حسين

 أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أنه سيتم إعادة فتح جسر الملك حسين غدا، أمام حركة المسافرين، فيما ستظل حركة المعبر التجاري متوقفة حتى إشعار آخر. 

وكان الأمن العام الأردني، أعلن الخميس الماضي، وقف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بشكل مؤقت، وذلك عقب قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المعبر من جانبها، على خلفية عملية إطلاق النار التي شهدتها المنطقة. 

 

إجراءات أمنية مؤقتة

 وأوضح البيان الصادر عن الأمن العام أن القرار جاء التزامًا بالإجراءات الأمنية المعمول بها، مشيرًا إلى أن المعبر سيبقى مغلقًا أمام حركة الأفراد لحين إعادة فتحه من قبل الجانب الإسرائيلي.

 

أهمية المعبر الحيوية

 ويُعتبر جسر الملك حسين المعبر البري الرئيسي الذي يربط الأردن بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يشهد يوميًا حركة نشطة للمسافرين ونقل البضائع، كما يُعد المنفذ الأساسي لشاحنات المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة. 

 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بمقتل 6 ضباط وجنود إسرائيليين خلال عمليات عسكرية في قطاع غزة وعلى الحدود مع الأردن، في وقت تشهد فيه جبهات القتال تصعيدًا متواصلًا. 

