رئيس جامعة المنصورة يشيد بدور مركز العيون وخدماته للمرضى من أنحاء الجمهورية

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، ضمن نتائج انعقاد اللجنة المئوية (رقم 100) لاعتماد المنشآت الصحية، والتي تضمنت حصول مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة على الاعتماد المبدئي GAHAR، ليصبح بذلك ثالث مركز معتمد في جامعة المنصورة.

مركز العيون من أبرز المراكز الجامعية المتخصصة، ويقدم خدماته لمرضى من مختلف أنحاء الجمهورية

ووجه الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، التهنئة لإدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أشرف شومه، عميد كلية الطب، والدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وللدكتور أمجد النقراشي، مدير المركز، وأسرة مركز طب وجراحة العيون، على هذا الإنجاز الكبير الذي حققه المركز بحصوله على اعتماد الهيئة العامة للرقابة الصحية، ودعمهم لتطبيق معايير الجودة ورحلة الاعتماد، مؤكدًا أن الحصول على اعتماد GAHAR يعد تتويجًا لجهود المركز في تقديم خدمات صحية نوعية متميزة، تلبي أعلى معايير الجودة في العالم.

مركز طب وجراحة العيون يُعد من أبرز المراكز الجامعية المتخصصة

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أن مركز طب وجراحة العيون يُعد من أبرز المراكز الجامعية المتخصصة في هذا المجال، ويقدم خدماته الطبية النوعية والمتكاملة في مجال تشخيص وعلاج وجراحات العيون لمرضى من مختلف أنحاء الجمهورية.

إنجاز ملف الاعتماد في مختلف المستشفيات الجامعية

وأكد رئيس الجامعة أن هذا النجاح هو فخر للقطاع الطبي بها ولكل منسوبي الجامعة، موجهًا التحية والتقدير لكل أعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين، لجهودهم المبذولة وسعيهم الدؤوب نحو المضي قدمًا في إنجاز ملف الاعتماد في مختلف المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية بالجامعة.

تقديم رعاية طبية متطورة ومتوافقة مع أعلى المعايير الدولية

قال الدكتور أشرف شومه، عميد كلية الطب: «إن اعتماد مركز طب وجراحة العيون من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يُعد إنجازًا مهمًا، يعكس التزام الكلية والجامعة بتقديم رعاية طبية متطورة ومتوافقة مع أعلى المعايير الدولية»، مشيرًا إلى أن الكلية ستواصل دعم المركز بكافة الإمكانات لتعزيز خدماته الطبية والتعليمية والبحثية.

انعقاد اللجنة المئوية لاعتماد المنشآت الصحية

وبحسب البيان الصادر عن الهيئة، أكَّد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن «انعقاد اللجنة المئوية لاعتماد المنشآت الصحية يجسد جهود الهيئة في توسيع نطاق تطبيق المعايير الوطنية للاعتماد على مختلف مستويات الرعاية الصحية، ويعكس التزام المنشآت بتقديم رعاية صحية آمنة وفعالة ضمن بيئة منظمة تعتمد أفضل الممارسات السريرية والإدارية».

30 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي أو تجديد الاعتماد

وأشار "طه" إلى أن قرارات اللجنة تشمل 30 منشأة صحية حصلت على الاعتماد الكامل أو المبدئي أو تجديد الاعتماد، من بينها مركز العيون بجامعة المنصورة، وعدد من وحدات ومراكز طب الأسرة في محافظات مختلفة، ليبلغ إجمالي المنشآت المعتمدة حتى الآن 600 منشأة صحية، مما يعكس التوسع الكبير للهيئة في تطبيق معايير الجودة الوطنية، وتحقيق أهداف الدولة في رفع مستوى الرعاية الصحية.

حصول مركز طب وجراحة العيون على الاعتماد المبدئي

ويأتي حصول مركز طب وجراحة العيون على الاعتماد المبدئي ضمن جهود جامعة المنصورة لدعم المستشفيات الجامعية، باعتبارها ركيزة أساسية في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة، وضمان رضا المرضى من خلال توفير رعاية صحية متميزة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

موافقة اللجنة العليا للاعتماد على اعتماد المنشآت الصحية

ويذكر أن موافقة اللجنة العليا للاعتماد على اعتماد المنشآت الصحية تتم بناءً على تقارير فريق مؤهل ومدرب دوليًا على أعلى مستوى من المراجعين، الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للتأكد من التوافق التام مع أدلة معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQUA)، فضلًا عن خضوعها للمراجعة والتطوير المستمرين، وهو أساس عمل مراجعي الهيئة.

