رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد استعدادات بدء الدراسة

تابع الدكتور معوض محمد الخولي – رئيس جامعة المنصورة الجديدة – اليوم الأحد، فعاليات اختبارات تحديد المستوى اللغوي لطلاب الجامعة الجدد الملتحقين لهذا العام، والتي تُعد خطوة أساسية ضمن منظومة الجامعة لتأهيل الطلاب أكاديميًا بما يتواكب مع متطلبات الدراسة الجامعية وسوق العمل المحلي والدولي.

جاء ذلك في إطار سياسة جامعة المنصورة الجديدة الهادفة إلى رفع كفاءة طلابها في اللغة الإنجليزية وتيسير مسيرتهم الدراسية.

تطبيق أحدث النظم التعليمية والتحول الرقمي الشامل

وخلال جولته داخل قاعات الاختبارات الإلكترونية، أشاد رئيس الجامعة بحسن التنظيم والتجهيزات التقنية التي وفرتها الجامعة لضمان أداء الطلاب للاختبارات بسهولة ويسر، مؤكدًا أن هذه التجربة تأتي في إطار التوسع في تطبيق أحدث النظم التعليمية والتحول الرقمي الشامل.

تطوير منظومة التعليم الإلكتروني

كما استمع إلى انطباعات الطلاب حول خوض هذه الاختبارات لأول مرة، مشددًا على أن الجامعة ماضية في دعم وتطوير منظومة التعليم الإلكتروني بما يحقق تجربة تعليمية متكاملة وحديثة.

متابعة سير الأعمال الجارية والتوسعات الإنشائية

وعقب انتهاء المتابعة، قام الدكتور معوض الخولي بجولة ميدانية داخل الحرم الجامعي شملت الموقع العام وعددًا من الكليات، لمتابعة سير الأعمال الجارية والتوسعات الإنشائية الجارية استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل.

جامعة المنصورة الجديدة تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي

وأكد رئيس الجامعة أن هذه التوسعات تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة لمواكبة تزايد أعداد الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة تتيح الفرصة للإبداع والابتكار، مشددًا على أن جامعة المنصورة الجديدة تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وبناء جيل قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

