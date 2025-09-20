عميد قصر العيني يوجه رسالة للطلاب في أول أيام العام الدراسي

وجه الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، رسالة للطلاب الجدد والقدامي بالكلية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 /2026.

حيث وجه في رسالته للطلاب التهنئة بالعام الدراسي الجديد، متمنيا أن يكون مليء بالنجاح والتوفيق، وبأن يحمل بين طياته الفرص والطموحات، ويُشكّل خطوة جديدة في مسيرتهم العلمية والمهنية.

ورحب عميد قصر العيني بالطلاب الجدد، الذين التحقوا مؤخرًا بأسرة الكلية، قائلًا: "أهلًا وسهلًا بكم في بيتكم الثاني، كلية طب قصر العيني، هذا الصرح العلمي العريق، الذي لطالما كان منارة للعلم، ومهدًا للتميّز، وبيتًا لأجيال من الروّاد في مجال الطب والبحث العلمي."

وأوضح صلاح أن الكلية تفخر بطلابها، وتحرص دائما على دعمهم وتوفير بيئة تعليمية متميزة، مشيرًا إلى أن دراسة الطب ليست مجرد تحصيل علمي، بل رسالة إنسانية سامية تتطلب الإخلاص والانضباط والرحمة.

وأكد أن كلية طب قصر العيني، بكل ما تملكه من خبرات وإمكانات، ستكون إلى جانب طلابها في كل خطوة، تزوّدهم بالعلم، وترشدهم بالتوجيه، وتغرس فيهم القيم والمبادئ التي تميز الطبيب الحقيقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.