رئيس اقتصادية قناة السويس: المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب شاهدة على تحويل الطموحات إلى إنجازات

أكد الدكتور وليد جمال الدين لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال احتفالية افتتاح عدد من من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة شهدت خلال عامين فقط رحلة تحول كبرى من التخطيط إلى التنفيذ، حتى أصبحت اليوم واقعًا حيًا يُجسد رؤية الدولة المصرية، ويعكس في الوقت ذاته التزام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتحويل الطموحات إلى إنجازات.

العام العاشر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وأشار رئيس اقتصادية قناة السويس، بأن يكون العام العاشر من عمر المنطقة الاقتصادية هو عام الافتتاحات، وجاءت القنطرة غرب لتكون أيقونة هذا العام، ليس فقط بما تضمه من مشروعات صناعية واعدة، ولكن أيضًا بما توفره من فرص عمل لأبناء محافظات القناة وسيناء والدلتا، وما تمثله من خطوة نوعية على طريق إحلال الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية".

وقال وليد جمال الدين: أننا ما كنا لنقف هنا اليوم لولا رحلة طويلة من العمل الدؤوب بدأت بمواجهة تحديات البنية التحتية، مرورًا بالجهود الترويجية المُستمرة، وصولًا إلى ترسيخ الثقة في بيئة أعمال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي هذا الصدد، قدم رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضًا حول الخطوات التي تم إنجازها لتأهيل منطقة القنطرة غرب الصناعية وتحويلها إلى منصة صناعية إقليمية كبرى. كما تناول الخطط الموضوعة لتطوير المنطقة خلال الفترة المقبلة، وكذا حجم الاستثمارات الأجنبية التي تم جذبها للمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.