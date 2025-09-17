اقتصادية قناة السويس تستقبل المشاركين في أندية شباب بريكس بلس

استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالسخنة، المشاركين في فعاليات المعسكر الثاني لتدريب قادة أندية شباب بريكس بلس BRICS+ Youth Clubs بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، في أول زيارة ميدانية لهم للتعرف على إنجازات الدولة المصرية في أحد أبرز المشروعات القومية، وكان في استقبال هذه الزيارة الربان أحمد جمال متولي، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية.

عرض إنجازات الهيئة الاقتصادية

وشهد برنامج الزيارة عرضًا تقديميًا حول دور الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما حققته من نجاحات على صعيد جذب الاستثمارات وتطوير المواني، بالإضافة إلى جولة تفقدية بالمناطق الصناعية وزيارات ميدانية لعدد من الشركات والمصانع منها: إيكوبات للتنمية الصناعية، سيراج الصناعية، جوشي للفايبر جلاس، السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية (بيڤوت).

جانب من الزيارة، فيتو

الهيئة الاقتصادية تدعم الشباب

و صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا لدور الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية، مؤكدًا أن هذه الزيارات تساهم في تعزيز انتماء الأجيال الجديدة، وإكسابهم الخبرات العملية من خلال متابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع، وتعريفهم بالخطط الاقتصادية للدولة المصرية.

جانب من الزيارة، فيتو

حرص وزارة الشباب على بناء الوعي

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مشاركة شباب أندية بريكس بلس في هذه الجولة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتي في إطار حرص الوزارة على بناء وعي الشباب وتعريفهم بما تشهده الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات، وخاصة في القطاعات الاقتصادية والتنموية التي تمثل مستقبل مصر، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف صقل قدرات الشباب، وتعزيز انتمائهم الوطني، وإكسابهم الخبرات العملية من خلال الاطلاع المباشر على قصص النجاح والمشروعات القومية.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن فعاليات المعسكر التدريبي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ومكتب مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بما يتسق مع جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الترويجية لتعريف مختلف فئات المجتمع المصري بدور المنطقة الاقتصادية في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة المصرية وتوطين الصناعات وتحقيق ريادة مصرية في مجالات النقل البحري واللوجستيات.

