وفد أمريكي يزور اقتصادية قناة السويس للتعرف على تجارب النجاح بميناء السخنة

استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة بالسخنة، وفدًا من ممثلي كبريات الشركات الأمريكية العالمية، في إطار اليوم الثاني والأخير من زيارة الوفد لموانئ المنطقة الاقتصادية، عقب زيارة أمس التي شملت تفقد ميناء شرق بورسعيد وتقديم عروض تقديمية عن الشركات الأمريكية.

أبرز المستقبلين للوفد

كان في استقبال الوفد الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، ومصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشئون الترويج والاستثمار، وذلك بهدف استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك.

اقتصادية قناة السويس تستقبل الوفد الأمريكي بالسخنة

وخلال الزيارة، أوضح الربان أحمد جمال، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة متكاملة للصناعة والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن ميناء السخنة يعد أحد أهم المواني المصرية وأكثرها تطورًا بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر ودوره الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية.

وأضاف أن الميناء يجسد رؤية الهيئة في تطوير موانئ ذكية وخضراء تعتمد على أحدث التكنولوجيات في التشغيل وتدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام.

الاطلاع على عرضين من مشغلي ميناء السخنة

وشهد برنامج الزيارة تقديم عرضين من مشغلي ميناء السخنة لاستعراض قصص نجاحهم، حيث عرض ممثل شركة موانئ دبي العالمية تجربتها في تشغيل وتطوير الميناء الذي يضم 10 أوناش رصيف عملاقة حديثة، بطول أرصفة إجمالي يبلغ 2,850 مترًا، وبعمق غاطس يصل إلى 17 مترًا، بطاقة استيعابية تبلغ 1.35 مليون حاوية مكافئة سنويًا، وساحة تداول على مساحة 1.565 كم²، مع أكثر من 1,000 موظف يعملون بالميناء.

فيما استعرضت شركة هاتشيسون – محطة البحر الأحمر للحاويات (RSCT) المحطة كأول محطة حاويات آلية وخضراء في مصر، تعتمد على معدات كهربائية صديقة للبيئة بالكامل، وقادرة على التعامل مع أكبر سفن الحاويات في العالم، وتبلغ الطاقة التصميمية للمرحلة الأولى 1.6 مليون حاوية مكافئة سنويًا، تضم 4 أرصفة بطول 1,200 متر وعمق 18 مترًا، مزودة بـ 10 أوناش رصيف فائقة التطور.

وعقب العروض التقديمية، قام الوفد بجولة ميدانية داخل ميناء السخنة، حيث اطلع على الأعمال الجارية والتطورات الحديثة بالميناء، التي تعكس مكانته كمركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية بالمنطقة.

