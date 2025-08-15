الجمعة 15 أغسطس 2025
شباب الشرقية: انطلاق برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية بمنيا القمح

 أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بـ محافظة الشرقية، قيام الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب بالمديرية بتنفيذ فعاليات برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية للنشء، والذي يستهدف المرحلة السنية من ١٠- ١٤ عاما، وذلك لأعضاء نادي منيا القمح الرياضي.

مياه الشرقية تنظم أنشطة توعوية وتثقيفية للأطفال بمركز شباب أبو كبير

خبرات تؤهل الشباب لسوق العمل 

 أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن برنامج مشواري والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونسيف يهدف إلى تمكين الشباب والفتيات من أجل مستقبل أفضل لهم، ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية من خلال إكسابهم مهارات وخبرات تؤهلهم لسوق العمل وإقامة مشروعات خاصه بهم.

 

محاور البرنامج التدريبى 

 أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات برنامج مشواري تتضمن محاور البرنامج  التدريبي على مجموعة من المهارات الحياتية( مهارات التواصل الفعال وحل المشكلات وإتخاذ القرار والتخطيط للمستقبل وبناء الثقة بالنفس)، وتم تنفيذ البرنامج بنادي منيا القمح الرياضي من خلال المدربين أحمد حسن وأيمن حمدي المعتمدين من وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف

شباب الشرقية ينفذ برنامج مشواري بقرية الصنافين بمنيا القمح

محافظ الشرقية 

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وتنمية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبنًاءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة، بالإضافة لتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال إقامة مشروعات خاصة بهم تدر عليهم دخلا" ليحيوا حياة كريمة.

